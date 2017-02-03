Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen A.T, F.Y, C.Ö. ve A.Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.