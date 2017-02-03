Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Almanya Şansölyesi Angela Merkel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştü.

Liderlere görüşeceği kişiler hakkında bilgi notu verilir. Merkel daha önce görüştüğü Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi sırasında bilgi notuna ihtiyaç duymadı.

HDP'DE KİM KİMDİR?



Fakat Merkel HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile değil diğer partililerle görüştü.

Tanımadığı partililerle görüşünce HDP'liler hakkında hazırlanan bilgi notlarını okudu. Bilgi notları fotoğraf karesine böyle yansıdı.