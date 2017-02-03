Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve ardından tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında tahliye kakarı çıktı.

PARTİLİLER VE GAZETECİLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Türk, saat 19.45 sıralarında tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıkarıldı. Türk'ü cezaevi önünde avukatları, bir grup partili ve gazeteciler karşıladı.

KENDİSİNİ BURUK HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, tahliye olmasının güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları, belediye başkanları, arkadaşlarımız içeride. Aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebbar Leygara'dan ayrılmak da kolay değildi. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir gün bir mutlak akıl oluşur ve bütün olumsuzlar ile hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. Geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemi yaşadık. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum" dedi.

"İÇERİ ALINMAMIZIN HUKUKİ BİR DAYANAĞI YOKTU"

Türk, bir gazetecinin "Sağlık problemleriniz nedeniyle mi serbest bırakıldınız?" sorusuna ise, "Sağlık konusunda problemlerim vardı. Ancak içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu" yanıtını verdi. Açıklamalarının ardından Türk ve beraberindekiler cezaevi önünden ayrıldı.





TAHLİYE SONRASI İLK AKŞAM YEMEĞİ

Türk'ü tahliye sonrası Elazığ Cezaevi önünde arkadaşları ve gazeteciler karşıladı. Tahliye sonrası Ahmet Türk arkadaşlarıyla birlikte bir restorana giderek yemek yedi.

Ailesi Mardin'de yaşayan Türk, cezaevi günleri sonrası evinden uzakta olduğu için ilk yemeğini dışarda yemek zorunda kaldı.