Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE KOVBOY BENZETMESİ

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ANT1 (Atenna) televizyonuna yaptığı açıklamada, Kardak Adası'nın Yunanistan'a ait bir ada olduğunu öne sürerek, "Yalnız Savunma Bakanı'nın değil, herhangi bir vatandaşın da aynı şeyi yapması evinde dolaşması gibidir. Biz barış istiyoruz. Ege'de gerginlik istemiyoruz, fakat bizim tarafımıza giren uçakları da önleyeceğiz. Bu tür kovboy hareketleri bize geçmez" demişti.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanların incelemelerde bulunmasından iki gün sonra, Kardak Adası'na giden Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, 1996'da adada ölen askerlerin anısına denize çelenk atmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ise "Savunma Bakanı aklını başına toplasın" diye tepki göstermişti.