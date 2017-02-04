Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu 11 şüphelinin tamının tutuklanmasına karar verildi.



KARISI DAEŞ'Lİ



Savcılık, sanıklar hakkında tutuklama istediği sevk yazısında Abdulgadir Masharipov'un eşinin saldırıdan haberdar olduğunu belirtti.

Savcılık, Masharipov'un eşinin de DAEŞ'li olduğu vurguladı. Yakalandığında adını gizlediğine ve kod isim kullandığına dikkat çekti. Şüpheli Zarina N.'nin yakalanmadan bir gün önce oğlunu iki DAEŞ'li teröriste teslim ettiği ortaya çıktı.

Sevk yazısında şüphelinin eşi tarafından “Burada kalırsanız zarar görürsünüz” diyerek uyarıldığı ve DAEŞ'liler tarafından alınarak Esenyurt’ta bir eve götürüldüğü anlatıldı.

Şüphelilerden Bahtiyar Abduraşidov'un da saldırdan sonra teröriste silah getiren kişi olduğu belirtildi.

3 Ocak'ta saldırgan Abdulkadir Masharipov’un kendilerini takip eden trafik polislerine ateş ettikleri, araçlarını Beyoğlu'nda bırakıp kaçtıkları da ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda terör eylemlerinin finansmanı için kullanılan 160 bin dolar ele geçirildi.