Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne hareket eden 34 TN  2849 plakalı metrobüs, Bahçelievler durağı yakınında arızalandı. Arızalanan metrobüs, her iki istikamette de kısa süreli yoğunluğa  neden oldu. Yoğunluk nedeniyle kısa süre aksayan ulaşım, metrobüsün uygun bir yere  çekilmesiyle normale döndü.