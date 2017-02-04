Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şüpheli şahıslar tarafından, trafik uygulaması yapan polislerin üzerine boş bir araziden ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle A.B isimli şahıs yaralı olarak yakalandı. Sahsın üzerinden olayda kullandığı silah ve bu silahın dışında iki silah daha ele geçirildi. Sahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.