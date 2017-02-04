Avrupa Birliği (AB) liderleri, Malta'daki olağanüstü zirvede Libya'dan yaşlı kıtaya göçmen akınını durdurmak için hayata geçirilecek projeleri masaya yatırdı.
Gündemde Libya'ya finansal destek, ülkede mülteci kampları açılması ve sahil güvenlik ekiplerine eğitim var.
Toplantının yapıldığı dakikalarda Akdeniz'de can pazarı vardı. İtalyan ve İngiliz kurtarma gemileri, 1300'den fazla göçmeni kıyıya çıkardı.
İtalyan sahil güvenlik ekipleri, son üç günde kurtarılan göçmenlerin sayısının 2 bin 600'e ulaştığını aktarıyor.
Türkiye-Yunanistan rotasının kapanmasıyla göçmenler Kuzey Afrika ülkesi Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Geçen yıl 180 bin kişinin söz konusu rotayı kullanarak yaşlı kıtaya doğru Akdeniz'e açıldığı bildiriliyor.
2016'da 5 binden fazla göçmen, Akdeniz'de boğularak yaşamını yitirdi. Bu, her gün 14 kişinin ölmesi anlamına geliyor.
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