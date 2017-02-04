"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
4 DEAŞ emiri öldürüldü!
04.02.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre; Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü.
Etiketler : tsk,deaş,
443987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443987.aspx
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