Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da FETÖ soruşturması
04.02.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi tutuklandı.
Etiketler : Antalya,
443998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443998.aspx
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