Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.