Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kabul edilen iddianamede Ayla Akat Ata'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.