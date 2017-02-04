Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kabul edilen iddianamede Ayla Akat Ata'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ayla Akat Ata hakkında 95 yıla kadar hapis istemi
04.02.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li eski vekil Ayla Akat Ata hakkında 95 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
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444020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444020.aspx
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