Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ İHBARCI SIFATIYLA YER ALDI

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Şansal "şüpheli", Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Samet Kuruca ve Emir Akpınar da "ihbarcı" sıfatıyla yer aldı.

"HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Sosyal medyadaki paylaşımları ile internet ortamında yayınlanan ve "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun unsurlarını taşıyan video üzerine Barbaros Şansal hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Şansal'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

TWEET'İ İNKAR ETTİ

Şansal'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin "Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi... Noel Baba ha hs." şeklindeki paylaşımının 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkin olduğunu, kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanmadığını savunduğu aktarıldı.

"B... B..." HİCİV OLARAK PAYLAŞTIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli Şansal'ın "b...b.. Türkiye" başlığında yayınlanan videoyu ise yeni yıl mesajı olarak paylaştığını, videoda söz konusu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştığını, hackerlar tarafından kendisine telefonda hakaretlerin başladığını, bu nedenle tüm hesaplarını ve iletişimini tamamıyla kapattığını anlatarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

"TÜRK MİLLETİNE ALENEN AŞAĞILAMA"

Videonun çözümünün yer aldığı iddianamede, şüphelinin yayınladığı videoda Türk milletini aşağıladığı belirtilerek, bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle "Türk milletini alenen aşağılama" suçu açısından dosyanın ayrılarak, yeni bir soruşturma numarasına kaydedildiği belirtildi.