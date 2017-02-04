Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 27 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, gerçekleşen 1 olayda, Bodrum Geçidi’nde 56 düzensiz göçmen ile Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, gerçekleşen 2 olayda, Çeşme Karaabdullah Burnu ve Çeşme Uçburnu’nda 85 göçmenin karasularda yakalandığı bildirildi. Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından Didim, Ayvacık ve Çeşme bölgelerinde 3 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 71 düzensiz göçmenin jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Marmara Denizi ile Akdeniz’de gerçekleşen 2 düzensiz göç olayında ise 281 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının karasularda yakalandığı, gerçekleşen 5 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 24 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi.

27 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında Bodrum, Çeşme ve Silivri bölgelerinde yoğunlaştığı görülen 5 göç olayında toplam 422 düzensiz göçmen ile 3göçmen kaçakçısının yakalandığı bilgisi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Gemisi, 70 Sahil Güvenlik Botu, 18 SAGET, 8 DEGAK Timi ve 41 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 912 saat seyir yapıldığı, 20 helikopter ve 7 uçak sortisi ile toplam 72 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 220 saat görev icra edildiği belirtildi.