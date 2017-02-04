RTÜK Başkanı Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü  hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK)  ilişkin yayıncılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.  Yerlikaya, bu KHK'ya göre, mahkeme veya başbakanlıkça getirilen yayın yasağı ve  kısıtlamalarına aykırı yayın yapılması halinde, medya hizmet sağlayıcı  kuruluşlarının programlarının bir gün, bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde  5 güne kadar, ikinci kez tekrarı halinde ise 15 güne kadar yayınlarının  durdurulacağını, üçüncü kez tekrar halinde ise yayın lisansının iptaline karar  verilebileceğini hatırlattı.

Medyanın yayıncılık sorumluğu ve bilinci çerçevesinde, terörün amacına  hizmet etmeden yayın yapması gerektiğini belirten Yerlikaya, ancak medyanın haber  atlamamak için yarış yapar gibi program yaptığını ve sınırı aştığını söyledi.  Başkan Yerlikaya, "Bu sınırı aşmak neticede milli güvenliğe zarar veriyor. Bu çok  önemli sıradan bir şey değil. Reyting kaygısıyla gözden kaçırılacak bir şey  değil. O bakımdan, hassas bir konu. Yayıncılarımızla bazen bu tür bilgilendirme  toplantıları yapıyoruz. Yayıncılar bu toplantıyı kendileri istedi. Yeni KHK  çıktı, müeyyideler de çok ağır, nasıl yapacaksınız bilgi verin." diye konuştu.

Yerlikaya, toplantıya kendisinin ve üst kurul üyelerinin "baskı  yapıldığı" düşünülmesin diye katılmadığını, bilgilendirmeyi hukuk müşaviri  ve  hukukçu olan başkan yardımcılarının yaptığını aktararak, "Toplantı bir  bilgilendirme toplantısıydı. Asla sansür değildir. Ama bu konu çok hassastır. KHK  da bunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin amacının eylemlerini daha fazla kişiye duyurmak  olduğunu, bu çerçevede bazı yayınların adeta teröre oksijen taşıdığını belirten  Yerlikaya, terör olayının ardından, bazı televizyon kanallarının konuya ilişkin  yayınları bir iki gün sürekli ekranda tuttuğuna dikkati çekti. Yerlikaya, "Eylemi  gerçekleştirmiş arkasından yayın yoluyla eğer biz bunu bir gün iki gün, sürekli  gündemde tutarsak terörün aleyhine konuşsak da lehine oluyor. Çünkü burada  terörün amacı zaten Gündem oluşturmak, kaos oluşturmak ve toplumu endişeye  sürüklemek. Siz iki gün, 'son dakika' diye bunu anlatırsanız tam da terörün  amacına hizmet etmiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda vatandaşlardan da sürekli telefon ve mail aldıklarını  anlatan Yerlikaya, sürekli ekranda "son dakika" yazısını gören yaşlıların  tedirgin olduğunu ve kendilerini arayarak, "Ben kalp hastasıyım, kalp krizinden  öleceğim ne olur öyle yapmasınlar" dediklerini aktardı.

Yerlikaya, bu konunun terör eylemleri kadar önemli olduğunun altını  çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  "Adeta teröre oksijen pompalamak gibi oluyor. 'Son dakika' yasak  değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Ondan sonra bunu, bir saat, iki saat,  beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. 'Son dakika' diye bir gün  önceki haberi veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni  bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız. Yani ilk olduğunda  geriden görüntüyle 'son dakika' diye verdin, ondan sonra çık, yayın akışını  değiştirme."

- "Yasaların bize verdiği yetkiyi kullanacağız"

Toplantının gizli olmadığını, tüm üst kurul üyelerinin de bilgisi  bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, toplantının içeriğinin çarpıtıldığını ve RTÜK’ün  baskı altını alınmaya çalışıldığını söyledi. Buna izin vermeyeceklerini dile  getiren Yerlikaya, "Bu tür şeylerle baskı altına alınmayız. Yasalar neyi  gerektiriyorsa onu yapacağız. Çünkü terörün bu ülkeden kovulup, gönderilmesini  ülkemizin huzur ve refah içerisinde olmasını istiyoruz. Yasaların bize verdiği  yetkiyi de bu anlamda kullanacağız. Ondan sonra, 'bu cezalar niye böyle oldu,  ağır oldu' şeklinde sızlanmasınlar diye bunu anlatmaya çalıştık. Ama bunun başka  noktalara çekilmesi bizi  üzdü." diye konuştu.

Yayıncıların toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde yayın yapması  gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, özellikle terör olaylarına ilişkin haberlerde  reyting kaygısını bir tarafa bırakmak gerektiğine işaret etti. Avrupa'daki  yayıncılar nasıl dikkatli veriyorsa Türkiye'deki yayıncıların da bu haberleri  özenli vermesi gerektiğini anlatan Yerlikaya, bir-iki saat sonra haberin "son  dakika" niteliğini yitirdiğini kaydetti.

"Resmi kurumlar bilgilendirme yapacak"

Bu düzenlemeyle kişilerin haber alma özgürlüğünün kısıtlanmadığının  altını çizen Yerlikaya, "Resmi kurumlar bilgi verecekler, bu konuda resmi  kurumlarda bir takım hazırlıklar yaptılar." ifadesini kullandı.Bazı haberlerde olay yerinin koordinatlarının bile verildiğini  kaydeden Yerlikaya, bunun teröristlerin işlerini kolaylaştıracağını anlattı.Yerlikaya, "Milli güvenlik konusu gündeme geldiğinde artık toleranslı  davranmanın yeri yok. Bu konularda çok toleranslı olmayacağız. Yayıncılarımız bu  konulara dikkat etsinler." diye konuştu.    Türkiye'nin çok olağanüstü dönemlerden geçtiğini, adeta Türkiye'nin  üzerine yüklenilmeye çalıştığını söyleyen Yerlikaya, böyle dönemlerde medyanın  üzerine düşen sorumluluğun kat kat arttığını belirtti.RTÜK Başkan İlhan Yerlikaya, zaman zaman reyting kaygısıyla ihlaller  yapıldığına dikkati çekerek, "Biz müeyyideleri yayın yapıldıktan sonra uygularız.  Önceden sansür makamı değiliz. Toplantıda, 'ben sadece hoş geldiniz şu konularda  bilgilendirileceksiniz' dedim, sonra toplantıdan çıktım. Arkadaşlarımız  yayıncıların sorularına cevap verdi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.  Birtakım yayın organları şimdi RTÜK aleyhine yayına başladılar. Biz, toplum için  sizin için hepimiz için söylüyoruz. Bundan rahatsız olacak ne var?" şeklinde  konuştu.