Sahil Valilik makamına Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vali Çakacak ve il protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan’ın Valilik ziyaretine Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın da katıldı. Kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye eden ve bir süre onlarla ilgilenen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçti. Erdoğan ve beraberindekilerin Vali Çakacak'la bir süre baş başa görüşmelerinin ardından Valilik ziyareti sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Özdemir Çakacak’ı ziyaret etti
04.02.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışını yapmak üzere geldiği Mersin’de Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.
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444059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444059.aspx
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