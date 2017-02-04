Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN TÜRK'te canlı yayına konuk olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlilik programlarına ilişkin de soruları yanıtladı. Bakan Kaya, Hakan Çelik'in TV'lerde yayımlanan evlilik programlarıyla ilgili sorusuna, bu programların aile değerlerine zarar verdiği cevabını verdi.

Bakan Kaya'dan tekmeci saldırgan hakkında açıklama Bakan Kaya'dan tekmeci saldırgan hakkında açıklama Bu programlara ilişkin bakanlığa çok fazla şikayet geldiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Aile değerlerine zarar veriyor' diye şikayetler geliyor. 'Ceza verilsin', 'kaldırılsın' diyorlar. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşmalı. ABD'de sivil toplum kuruluşları var, onları baskı oluşturuyor. Bizde de bunlar olmalı. Ben cezadan yana değilim, toplum değerleri doğrultusunda TV yöneticilerinin de bunu görerek gerekeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptırımlar olmalı ama ceza değil" diye konuştu.