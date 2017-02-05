Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrolde şüphe üzerine G.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobilde bulunan eski İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi E.Ö. eşi T.Ö. ve sürücü G.A. gözaltına alındı. Araçta bulunan E.Ö'nün iki oğlu da yakınlarına teslim edilmek üzere Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.Ö'nün FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği, ailesiyle birlikte FETÖ'cüleri iade etmeyi reddeden Yunanistan'a kaçmak istediği belirlendi.

ÜZERLERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Meral Özyurt ve Hakan Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Zanlıların yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan E.Ö, TÖ. ve otomobil sürücüsü G.A, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.