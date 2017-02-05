Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandal cep telefonu faturasıyla Türkiye’nin gündemine oturan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara sebep olan Adana Milletvekili Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını istemişti. CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen’in, dün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı. Adana’da yaşayan 1 milyon 717 bin kişiyi aşkın vatandaşa mektup gönderen ve SMS ile telefon masrafları 2 milyon lirayı aşan CHP’li Türkmen, ülke gündemine oturmuştu. Türkmen’in, şehirde yaşayan vatandaşların yanı sıra nüfus kayıtlarında ölü olarak yer alan vatandaşların adreslerine de mektuplar gönderdiği iddia edildi. Türkmen, Kanal D Ana Haber Bülteni’nde Ahmet Hakan’ın sorularını cevaplarken, gönderdiği mektupların arkasında olduğunu belirtmiş, sorumluluğu mektup maliyetlerine yüklemişti. Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı için de Türkmen, “Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.