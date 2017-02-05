Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye terörle mücadelede engel tanımıyor. Hakkari’nin dağları Özel Harekâtçılarımıza emanet. Karla kaplı zirvelerde nöbet tutan polisler, hain eylemler için yurda sızmaya çalışan PKK’lıları önlüyor. Kahramanlar “Önce vatan” diyor. Bu arada ocak ayında yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hâle getirildi, 746 şüpheli de gözaltına alındı. Özel Harekât polisleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari’de, soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Hâkim tepelere ve yüksek dağlara kurulan güvenlik noktalarında nöbet tutan “özel” kahramanlar, teröristlerin yurda sızmasını engelliyor. Karla kaplı dağlarda tam teçhizatla operasyon yürüten özel harekâtçılar bölgenin huzur ve güveni için mücadele veriyor. Şehir merkezindeki Bayraktepe ile çevrede bulunan diğer üç tepeye konuşlandırılan “Kale-1”, “Kale-2” ve “Kale-3” ile Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki “Kale-4” güvenlik noktalarındaki özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor. Ailelerini geri planda tutarak “önce vatan” diyen özel harekât polisleri, terörle mücadelede görevini fedakârca yerine getiriyor.

