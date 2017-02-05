Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği konusunda sosyal medyada başlatılan ve hızla yayılan ‘Ben de varım’ kampanyasına katılan bürokratlara ve kamu görevlilerine tepki gösterdi. Yıldırım’ın başkanlığında önceki gece yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği konusunda yürütülecek referandum kampanyası gündeme geldi. Bazı MYK üyeleri, görevden alınan YSK Malatya İl Müdürü Gürsel Dursun’un anayasa değişikliği konusunda ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’ şeklinde paylaştığı mesajı gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, sosyal medyada yürütülen kampanyaların AK Parti’den bağımsız olduğunu, bu tip kampanyalara bakan ve milletvekillerinin katılmasını bile doğru bulmadığını dile getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımların yanlış anlaşılmalara yol açacağını, bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Yıldırım’ın, kamu görevlilerinin anayasa değişikliklerine yönelik mesajlarına da tepki gösterdiği belirtildi. Yıldırım’ın, “Bu tip kampanyalara kamu görevlilerinin katılması çok yanlış. İşgüzarlık yapıyorlar. Bunlar bize yarar değil, zarar verir. Toplumda kutuplaşmalara yol açacak, yanlış anlaşılacak davranışları kabul etmek mümkün değil” dediği öğrenildi.