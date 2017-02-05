Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum için geri sayın sürerken, AK Parti’nin sandıktan ‘Evet’ çıkması konusunda bir tereddüttü bulunmuyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında hafta içi yapılan MYK toplantısında, referandum sürecine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. Referandum kampanyasında kullanılacak argümanlar üzerine değerlendirme yapılırken, özellikle milliyetçi seçmene ters gelecek söylemlerden kaçınılması görüşü ön plana çıktı. MYK’da referanduma ilişkin yapılan değerlendirmeler şöyle: Bizim ilk hedefimiz AK Parti ve MHP’nin toplam oyunu konsolide etmek. Önceliğimiz bunu korumaya yönelik olacak. Diğer seçmen kitlelerinin hassasiyetleri elbette dikkate alınacak. Ancak, öncelik AK Parti-MHP’nin toplamda yüzde 60’ın üzerinde oy oranını bir arada tutmaya verilecek. Özellikle MHP seçmeninin sandığa gitmesi ve evet vermesi için hassas davranılacak. MHP seçmenini kıracak küstürecek tavır içinde olunmayacak. Yani Kürt kökenli seçmeni memnun ederken, MHP seçmenini sandıktan uzaklaştırmaya dönük söylemler kullanılmayacak. Zaten MHP seçmeninin hiçbir şekilde, HDP’nin yer aldığı ‘Hayır’ cephesinde bulunmayacağını düşünüyoruz. HDP ve CHP’nin aynı cephede yer alması, milliyetçi oyları bir arada tutacaktır.



EKONOMİK ETKENLER

Ekonomik gelişmeler konusunda iki ay içinde çok ciddi bir olumsuzluk olmazsa referandumda evet çıkması konusunda bir tereddüt yok. Beklenti yüzde 55 civarında. Ekonomiyi hareketlendirmek için özellikle körfez sermayesinin Türkiye’ye gelmesi için ortak fonlar kurulması dâhil bazı adımlar atılacak. Ayrıca bankaların kredi imkânlarının artırılması konusunda adımlar atılmaya devam edilecek. En önemli mesele işsizlik. Referandum sonuna kadar istihdamın artırılmasından çok, mevcutların işsiz kalmasının önüne geçilecek adımlar atılacak.