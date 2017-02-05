Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 259 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan terör örgütüne büyük darbe!
05.02.2017 - 09:49 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 259 hedef ateş altına alındı.
Etiketler : f 16,tsk,deaş,
444270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER