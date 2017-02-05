Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 259 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.