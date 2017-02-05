Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Ocak'ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay ile 13 Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 kişiden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.