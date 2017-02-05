Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.