Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
05.02.2017 - 10:53 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da Sivrice merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Elazığ,deprem,
444285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444285.aspx
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