Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için özel mektup kaleme aldı.

Yıldırım tarafından isme özel olarak gönderilen mektup, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum öncesi gençlere çağrı niteliği taşıyor.

AK Partili gençler, mahallelerde düzenlenen "Genç Kürsüler"e davet ediliyor. Burada gençlerin, AK Parti politikaları ve Anayasa değişikliği kanuna ilişkin soruları, parti yetkililerince cevaplandırılıyor.

Yıldırım, gençlere gönderdiği mektupta, Türkiye'nin son derece önemli bir dönüm noktasında olduğunu, bugünlerde, yeni Türkiye'nin enerjisi ve dinamizmi olarak gençlere ve bu davanın tüm gençlerine yürekten inandığını belirtti.

"Durmak yok, risk alarak koşacaksınız sözü kulağında çınlamalı"



Mektubunda "Unutma ki bu davanın, gençlik teşkilatlarında sizlerin üstlendiği görevleri yaparak yetişmiş bir lideri var. Gençlik ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar düsturuyla bu davanın liderine layık bir teşkilat olabilmek için sana büyük bir görev düşüyor." ifadelerine yer veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kurucu Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği, 'Gençler bu ülkenin geleceğini, ellerinizde taşıdığınızı aklınızdan hiç çıkarmayınız. Durmak yok, koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız' sözü kulağında çınlamalı. Bizler, 1 milyon 500 binden fazla üyeye, 50 bin mahallede görevli, 250 binden fazla aktif teşkilat mensubuna sahip Gençlik Kollarımıza her zaman inandık ve güvendik. Bu davanın teşkilatlanma modelinin temelinde mahalle teşkilatlarımız olduğunu biliyoruz. Gün, mahallemizdeki tüm genç kardeşlerimize ulaşıp, onlara bu kutlu davayı anlatma ve onları partimize kazandırma günüdür. Özellikle gençlerimizin, manevi değerlerin istismarı suretiyle, kendi ülkesine ve kendi milletine savaş açan, ihanet şebekelerinden ve terör örgütlerinden uzak durması, bu tuzaklara düşmemesi için AK Parti gençliğinin daha aktif bir şekilde, sandıktaki, sokaktaki, mahalledeki gence ulaşması bizim için son derece önemlidir."