Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 15.20'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
05.02.2017 - 15:40 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı Huber Köşkü'nde kabul etti.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,başbakan binali yıldırım,
444344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444344.aspx
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