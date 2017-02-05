Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Cezaevi’nden çıktıktan sonra Mardin’deki evine gelen Ahmet Türk, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, tutuklu bulunduğu sürede cezaevinde kötü muameleyle karşılaşmadığını, hastaneye gidiş gelişlerde kendisine askerlerin nazik davrandığını ve hatta onlarla kaçma konusunda şakalaştığını söyledi.

"YERDE KAR VARDI, KAYIP DÜŞMEMEM İÇİN KOLUMA GİRİYORLARDI"

Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı."

