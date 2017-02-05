Elazığ Cezaevi’nden çıktıktan sonra Mardin’deki evine gelen Ahmet Türk, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, tutuklu bulunduğu sürede cezaevinde kötü muameleyle karşılaşmadığını, hastaneye gidiş gelişlerde kendisine askerlerin nazik davrandığını ve hatta onlarla kaçma konusunda şakalaştığını söyledi.
"YERDE KAR VARDI, KAYIP DÜŞMEMEM İÇİN KOLUMA GİRİYORLARDI"
Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı."
Ahmet Türk cezaevinde kötü muamele görmediğini söyledi
05.02.2017 - 15:19 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken çekilen ve tartışma yaşatan o fotoğrafın perde arkasını anlattı.
Elazığ Cezaevi’nden çıktıktan sonra Mardin’deki evine gelen Ahmet Türk, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, tutuklu bulunduğu sürede cezaevinde kötü muameleyle karşılaşmadığını, hastaneye gidiş gelişlerde kendisine askerlerin nazik davrandığını ve hatta onlarla kaçma konusunda şakalaştığını söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : ahmet türk,
444353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444353.aspx
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