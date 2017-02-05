Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklif onay için Perşembe akşamı Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Erdoğan’ın teklifi incelemesi için 2 haftalık süre bulunuyor. Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçip resmi Gazetede yayımlandığı anda referandum takvimi de resmen işlemeye başlayacak. Anayasaya göre teklifin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 60 günü takip eden ilk Pazar sandık kurulması gerekiyor.

NELER DEĞİŞECEK ?

18 maddelik teklifle Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatı ile yürütme yetkisini kullanacak. Cumhurbaşkanı partili olabilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atayacak. OHAL ilan etme, Meclis seçimlerini yenileme, kararname çıkarma yetkilerine sahip olacak. Ayrıca Milletvekili sayısı ise 600’e çıkacak. 18 yaşını dolduranlar da milletvekili seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir milletvekili seçimleri ile birlikte yapılacak. Meclis Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Başbakanları, 400 milletvekilliğinin oyu ile Yüce Divan’a gönderebilecek.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı da değiştirilecek. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17 den 15 indirilecek. Askeri mahkemeler kaldırılacak.