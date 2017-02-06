Diyarbakır’da ‘öz yönetim’ ilan ettiği gerekçesiyle DBP’li başkanı görevden uzaklaştırılan Silvan Belediyesine valilik kararı ile kayyum ataması yapılmıştı. Göreve başlayan kayyum, halka yönelik çalışmalarına hız verdi. Terörün siyasi kanadı olmaktan çıkarılan belediye, terör örgütü PKK’nın saldırılarında öldürülen Kürt çocuklarını da unutmadı. Silvan Belediyesi, PKK’nın bombalarıyla ölen 13 yaşındaki Fırat Simpil ve 9 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın isimlerini caddelere verdi.
PKK’nın katlettiği çocukların isimleri caddelere verildi
06.02.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK’nın alçak saldırılarında ölen Kürt çocuklarının isimleri Silvan caddelerinde yaşatılacak.
Etiketler : PKK,
444501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444501.aspx
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