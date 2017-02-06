Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da ‘öz yönetim’ ilan ettiği gerekçesiyle DBP’li başkanı görevden uzaklaştırılan Silvan Belediyesine valilik kararı ile kayyum ataması yapılmıştı. Göreve başlayan kayyum, halka yönelik çalışmalarına hız verdi. Terörün siyasi kanadı olmaktan çıkarılan belediye, terör örgütü PKK’nın saldırılarında öldürülen Kürt çocuklarını da unutmadı. Silvan Belediyesi, PKK’nın bombalarıyla ölen 13 yaşındaki Fırat Simpil ve 9 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın isimlerini caddelere verdi.