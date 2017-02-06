Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu belirterek, “Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yerleri yeşil alan yapacak” dedi.

TOKİ Başkanı Turan, Anadolu ve Avrupa yakasında 2 bölgede yeni sosyal konut için alanlar geliştirdiklerini belirterek, “Bu yıl, Silivri ve Pendik-Tuzla civarında sosyal konut yapımında bulunacağız. Burada yapılandırmadayız. Her birisinde 5’er 10’ar bin konut üretecek yapılandırma içerisindeyiz. İkisini de bu yıl içerisinde yapıyoruz” dedi.

İstanbul’a bin konutluk bir üretimde 100 bin konut müracaatı alınabildiğine değinen Turan, bunların hepsini karşılamanın mümkün olmadığını, İstanbul için asıl yapılması gerekenin, rezerv konut üretilerek İstanbul’daki yıpranmış ve depreme dayanıklı olmayan konutların değişimi olduğunu söyledi.

Turan, “Bizim milletimize müjdemiz bu yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımız için inşallah 65-70 bin konut üreteceğiz. Türk ailesi ortalama 5 kişiden olsa 300-400 bin insanımızın da bu yıl içerisinde konut sahibi olacağı anlamına geliyor. Bu heyecanla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu anda Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu kaydeden Turan, şu bilgileri verdi:

“Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Hem de uygun fiyatlarla. Belediyelerimizle bu kaynağı kullanarak şehir içerisindeki yoğunluğu azaltacak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Avrupa Yakası’nda 10’a yakın belediyeyle görüşme halindeyiz.

İstanbul’da planlara bakıldığında yeşil alanda gözüken ama vatandaşın kendi mülkiyeti üzerinde evi var. Bunu çözemiyoruz... İşte bu vatandaşlarımıza çok nitelikli bir bölgede daire vereceğiz. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yeri yeşil alan yapacak. Kamulaştırma bedelini de TOKİ’ye taksitle ödemiş olacak. İnşallah başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak. Şehrin o alanları artık imara açılmayacak. Yeşil alan, sosyal alan, otopark olarak kullanılacak.”