Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan MEB Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin Kılıçdaroğlu'na benzerliği dikkatleri çekmişti. Herkesi şaşırtan bu benzerliğin ortaya çıkmasından sonra Kılıçdaroğlu ve Bilgili ilk kez karşılaştı.

İşte benzerlikleriyle dikkat çeken iki ismin ilginç karşılaşması;

Ankara'dan İstanbul'a gitmek için uçağa binen Ahmet Emre Bilgili'nin hemen arkasından Kılıçdaroğlu uçağa biniyor. İkili göz göze geliyor ve ardından Kılıçdaroğlu, Bilgili'ye dönerek, “Siz benim benzerimsiniz galiba” diyor.

Bilgili de “Evet, ben oyum” diye karşılık veriyor. İkili selamlaşıp el sıkışıyorlar ve kısa süre sohbet ediyorlar.

Uçak indikten sonra Sabiha Gökçen Havaalanı’nın VIP aracına biniyorlar ve Araçta eski bakanlardan Hüseyin Çelik de var.

İki benzerin fotoğrafını Kılıçdaroğlu'nun ricasıyla araçtaki eski bakan Hüseyin Çelik çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, çekilen fotoğrafa bakıp “Benziyoruz ama ben daha şişman görünüyorum” diyor.

Hatta araçtan indikten sonra VIP salonda Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için bekleyenlerin bazıları Kılıçdaroğlu yerine Ahmet Emre Bilgili’ye doğru yöneliyor.

İlginç karşılaşmayı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşesinden paylaştı.