Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan Ünal Y, Tunceli'ye gönderildi.