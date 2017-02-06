Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen  Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma  Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince  operasyon düzenlendi. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan Ünal  Y, Tunceli'ye gönderildi.