Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan Ünal Y, Tunceli'ye gönderildi.
Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı!
06.02.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de TKP/ML-TİKKO üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
Etiketler : kocaeli,TKP/ML-TİKKO,yakalandı,
444545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444545.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER