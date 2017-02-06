Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat 2017 Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.