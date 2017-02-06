İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat 2017 Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 820 kişi gözaltına alındı
06.02.2017 - 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: “DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 820 kişi gözaltına alındı”
Etiketler : içişleri bakanlığı,DEAŞ,
444563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444563.aspx
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