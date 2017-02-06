Mitinglerden ziyade küçük toplantılara ağırlık verileceğini anlatan Kaya, referandumun Nisan ayının ikinci ya da üçüncü haftası olmasını beklediklerini söyledi.
AK Parti açıkladı: 1 hafta içinde başlayacak!
06.02.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum kampanyasının bir hafta içinde başlatacaklarını açıkladı.
Etiketler : AK Parti,
444588 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444588.aspx
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