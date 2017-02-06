Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış
06.02.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
Etiketler : Mardin,PKK,
444591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444591.aspx
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