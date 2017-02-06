Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Germencik, Söke, Kuyucak, Kuşadası ve Nazilli ilçelerindeki çeşitli adreslerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken dijital verilere de el konuldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
Aydın'da DEAŞ operasyonu, 10 gözaltı var
06.02.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Germencik, Söke, Kuyucak, Kuşadası ve Nazilli ilçelerindeki çeşitli adreslerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Etiketler : aydın,deaş,gözaltı,operasyon,
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