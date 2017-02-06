Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti. Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.
ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE
Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.
İşte en güçlü ordular sıralamasında ilk 10;
Bu endekse göre ordusu en güçlü ülkeler sıralandı.
ABD
İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:
Toplam nüfus: 321,368,864
Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000
Tanklar: 8,848
Zırhlı savaş araçları: 41,062
Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar
RUSYA
Toplam nüfus: 142,423,773
Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000
Tanklar: 15,398
Zırhlı savaş araçları: 31,298
Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar
ÇİN
Toplam nüfus: 1,367,485,388
Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000
Tanklar: 9,150
Zırhlı savaş araçları: 4,788
Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar
TÜRKİYE
Toplam nüfus: 79,414, 269
Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000
Tanklar: 3,778
Zırhlı savaş araçları: 7,550
Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar