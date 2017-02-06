Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti. Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.





ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.

İşte en güçlü ordular sıralamasında ilk 10;

Bu endekse göre ordusu en güçlü ülkeler sıralandı.

ABD

İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:

Toplam nüfus: 321,368,864

Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000

Tanklar: 8,848

Zırhlı savaş araçları: 41,062

Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar

RUSYA

Toplam nüfus: 142,423,773

Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000

Tanklar: 15,398

Zırhlı savaş araçları: 31,298

Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar

ÇİN

Toplam nüfus: 1,367,485,388

Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000

Tanklar: 9,150

Zırhlı savaş araçları: 4,788

Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar

TÜRKİYE

Toplam nüfus: 79,414, 269

Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000

Tanklar: 3,778

Zırhlı savaş araçları: 7,550

Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar