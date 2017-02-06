Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler, Görentaş Karakolu yakınlarında yaptıkları arazi aramasında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan B.Ö ve F.U isimli iki şahsı yakaladı. Türk vatandaşı oldukları anlaşılan şahıslar, güvenlik güçlerinin yaptığı soruşturma sonrası terör örgütü El Nusra Cephesi üyesi oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
Suriye sınırında El Nusra üyesi 2 kişi yakalandı
06.02.2017 - 17:47 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay sınırında terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Etiketler : suriye sınırı,el nusra,El Nusra üyesi,
444687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444687.aspx
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