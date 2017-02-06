Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet ve Sadık Soylu'nun babaları Neşat Soylu, İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da amcası olan emekli imam hatip Nejat Soylu, 85 yaşındaydı.

Emekli imam hatip Neşat Soylu, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mehmet ve Sadık Soylu'nun babaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da amcası olan Neşat Soylu, yarın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp'teki aile kabristanlığına defnedilecek.