Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü subay 5 asker gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 105. Topçu Alayı'nda görevli 3 subay, 95. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir subay ve Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.