Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, DEAŞ’a yönelik, yurt içindeki kapsamlı operasyonların yürütüldüğünü belirterek “Biz bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz derken hamasi retorikle bunları söylemiyoruz” ifadelerini kullandı. Gelen her türlü tehdidin de, istihbaratın da değerlendirildiğinin altını çizen Kurtulmuş, cezaevinden çıkan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün açıklamalarını da değerlendirdi. “Bizim de yanlışlarımız oldu” diyen Türk’ün sözleri için Kurtulmuş, yıllardır HDP’lilere “Terörü lanetleyin, terörle aranıza mesafe koyun” dediklerini hatırlattı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Terörle arasına mesafe koymak şöyle dursun, terör örgütünün yan koluymuş gibi hareket ettiler, teröristlerin cenazelerine katıldılar, terör örgütünün lojistik desteklenmesine katkıda bulundular ve kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet ettiler. Biz Türk’ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle dile getirilmesi gerektiğine iniyoruz ama maalesef çok geç olmuştur. Bundan sonra bizim, Türkiye’ye ve bölgedeki halkımıza karşı acımasızca terör eylemlerini sürdüren örgüte diz çöktürüp, bu terör faaliyetlerini yapamaz hale getirilmesinden başka elimizde bir imkân kalmamıştır. Önce bu terör örgütünün bertaraf edilmesi 80 milyonun vazifesidir. Bütün akil siyasetçilerin buna katkıda bulunması gerekir.”

Başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede koalisyon ülkelerinden beklenen istihbaratın verilmemesi konusundaki hassasiyet de sürüyor. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Alman Tornado uçaklarının edindiği istihbaratı vermeleri konusunda yürütülen görüşmeleri değerlendirirken, sadece DEAŞ değil, PKK/PYD istihbaratı beklediklerinin de altını çizdi. Kurtulmuş, şöyle konuştu: Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ’a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil. Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye’ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye’nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim.

Referandumda pozitif bir kampanya yürüteceklerini de kaydeden Kurtulmuş “Sloganımız ‘Kararımız Evet’tir, ‘Yeni Türkiye için Evet’tir, ‘Güçlü Türkiye için Evet’tir. Biz kampanya boyunca ‘evet’i anlatacağız ve halkımızın büyük çoğunluğunun ‘Evet’e destek vereceğini şimdiden görüyoruz” dedi.

“Eğer bugün Türkiye, bir Suriye, bir Irak, bir Libya, bir Yemen olmadıysa, bunun en temel sebeplerinin başında gelenlerinden biri, Türkiye’de sandığın ortada olmasıdır” ifadesini kullanan Kurtulmuş, vatandaşların, darbe dönemlerinden sonra bile iş başındaki darbecileri hür iradeleriyle yönetimden indirdiklerini kaydetti.