Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atamasının ardından 7 yıl sonra İsrail’i Bakan seviyesinde ziyaret eden ilk isim olacak. İsrail ile turizm ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye, bu ülkede düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı’na, 6 yıl sonra ilk defa büyük bir stantla katılacak. Kalabalık heyetle Tel Aviv’e çıkarma yapacak olan Bakan Avcı, bugün İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya gelecek. İki Bakan daha sonra birlikte fuarın açılışını yapacak. Bakan Avcı programın ikinci günü Filistin’i ziyaret edecek.