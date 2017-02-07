Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ'ın kuşatma altında tutulduğu El Bab çevresinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

DEAŞ KAYBETTİĞİ KÖYÜ GERİ ALMAYA ÇALIŞTI

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle tamamen kuşatılan DEAŞ teröristleri, kaybettikleri Bizaa köyünü yeniden almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bölgede çekilen görüntülerde sokak savaşlarının yaşandığı, bomba yüklü araçların ise havaya uçurulduğu yer alıyor.

ÖSO ÇOKLU BOMBA ATAR KULLANIYOR

Bizaa'dan teröristleri temizleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, cephede Milkor çoklu bomba atar kullandığı görülüyor.

Halep'in ilçesi El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da DEAŞın on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda. Türk özel kuvvetleri ve ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda.





RAKKA İLE BAĞLANTI KOPARILDI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, güneydeki Suriye rejim güçlerinin El Bab'a doğru ilerlediğini ve stratejik kentin doğuyla bağlantısını kestiğini dün duyurmuştu.

Uvayşiyah köyünün kuzeyindeki bir tepeyi de alan rejim güçleri, El Bab'ın Rakka'yla olan tek bağlantı yolunu ele geçirmiş oldu. Böylece El Bab kuzey, batı ve doğuda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri tarafından kuşatıldı.

Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.





DEAŞ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, DEAŞ için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor ve Rakka'dan yardım alıyordu.

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını DEAŞ'dan temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.