Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Öğretmen ataması olacaksa da şubat ayına yetişmez. Atama için kadroların dağılımı henüz yapılmadı" dedi.



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