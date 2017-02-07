Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Öğretmen ataması olacaksa da şubat ayına yetişmez. Atama için kadroların dağılımı henüz yapılmadı" dedi.
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MEB Müsteşarı, 'Öğretmen ataması Şubat ayına yetişmez'
07.02.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Öğretmen ataması olacaksa da şubat ayına yetişmez. Atama için kadroların dağılımı henüz yapılmadı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Öğretmen ataması olacaksa da şubat ayına yetişmez. Atama için kadroların dağılımı henüz yapılmadı" dedi.
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444914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444914.aspx
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