TSK, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, 6 Şubat 2017 tarihinde 18.45-19.30 saatleri arasında Irak Kuzeyi/Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı icra edildiğini bildirdi. İcra edilen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların üslerine emniyetle döndükleri belirtildi.
TSK’dan Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı
07.02.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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444919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444919.aspx
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