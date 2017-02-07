Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının DBP'li Belediye Başkanı Akif Kaya'yı görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Hakkari merkez ve ilçelerinde kayyum atanmayan tek belediye olan Esendere Belde Belediyesinde de Başkan Kaya'nın uzaklaştırılmasıyla görevde kalan DBP'li belediye başkanı kalmadı.