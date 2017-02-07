Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının DBP'li Belediye Başkanı Akif Kaya'yı görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Hakkari merkez ve ilçelerinde kayyum atanmayan tek belediye olan Esendere Belde Belediyesinde de Başkan Kaya'nın uzaklaştırılmasıyla görevde kalan DBP'li belediye başkanı kalmadı.
DBP'li belediye başkanı görevden alındı
07.02.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı.
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444921 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444921.aspx
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