Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Bugün burada TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum.

KONUKOĞLU KARDEŞİM BU KAPIYI AÇTIĞI ZAMAN...

(İşadamı Abdülkadir Konukoğlu'na dönerek) Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan (TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu) diyor ki, Konukoğlu diyor rakam vermedi diyor. (Hisarcıklıoğlu'nu kastederek) Buyur, en az yüzde 5 diyor. Şu anda Konukoğlu grubunda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin kabul etmiş olsak… Hesap kolay olsun diye söylüyorum, yani 20 bin olsa bin yapar. İnanın şu anda bu işin öyle bir bereketi var ki…

SABANCI, KOÇ VE KALE GRUBU DA BOŞ DURMAYACAKTIR

Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale grubu da gelecektir yani. Zeynep hanım da orada hesapları yapıyor herhalde şu anda. Kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.