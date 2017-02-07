CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir saygısızlığa imza attı.
Görüntüler İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2016 tarihli toplantısından. Gündem maddelerinden biri çok dikkat çekiciydi..
15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi isteniyordu.
Şehit Ömer Halisdemir'in adının caddeye verilmesine isim enflasyonu olur diye karşı çıktı.
Volkan Konak’ın mimoza sokağı teklifineyse derhal diyerek kabul etti.