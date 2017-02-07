Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli kontrollü şartıyla serbest bırakılan M.A., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından tekrardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi cezaevine gönderildi.



Öte yandan, savcılık tarafından yeniden gözaltına alınan M.Y., H.G. ve A.İ.’nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrollerinin devam etmesine karar verildi.