Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmaları dosyalarına delil olarak eklenen ve örgütün mali yapısını deşifre eden rapora ulaşıldı. Rapora göre, örgütün TÜBİTAK, KOSGEB, KÖYDES, SODES, Ulusal Ajans gibi devletin kritik ve para dağıtan finans mekanizmalarına sızarak, örgüte milyarlarca TL para aktarıldığı ifade edildi. Örgütün kapatılan üniversitelerden yıllık 1 milyar, bin civarındaki özel okuldan ise 2,1 milyar gelir sağladığı belirtildi. Toplam hacmi 16 milyar olan dershanecilik sektöründen örgütün elde ettiği gelirin ise 8 milyar TL olduğu kaydedildi. Örgüt tarafından devlet memurluğuna yerleştirildikten sonra her ay maaşının yüzde 10’luk kısmının himmetin ise 1,1 milyar TL’lik gelir olarak örgüte kazandırıldığı belirlendi. 2000 yılında devletteki 2,1 milyon olan memur sayısının 2016’da 3,1 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, artışın büyük oranda eğitim, yüksek öğretim, TSK ve emniyet alanlarında görüldüğü ifade edildi. Bu da FETÖ’nün bu alanlara ilişkin sınavları hedef seçtiği ve soruları ele geçirerek devlete yerleştiği belirtildi. Özellikle TSK için yapılan uzman erbaşlık ve askeri lise sınav sorularının (ALS) 2000-2013 yılında çalındığı belirtilen raporda “TSK içerisinde yaklaşık 140 bin çalışanın bunlardan 40 bini subay ve 100 bini astsubayın yüksek oranlarda FETÖ’yle bağlantılı olduğuna kuşku bulunmamaktadır” değerlendirmesi yapıldı. Özellikle 2000-2016 yılları arasında ALS ile TSK’ya giren adayların yüzde 97’isinin FETÖ mensubu olduğu dile getirilen raporda, pek çok adayın organize bir şekilde belli özel okullardan toplu olarak bu sınava sokularak başarılı olduğuna da dikkat çekildi.

300 BİNİ SADIK FETÖ’CÜ!

Raporda, 2000-2016 yılları arası kamuda istihdam edilenlerin 400 bininden fazlasının FETÖ irtibatlı olarak işe başlatıldığı ve bunlardan en az 300 binin sadık FETÖ elemanı olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Raporda ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu verilerine göre, Bank Asya’da döviz ve altın hesaplarında 1 milyon TL civarı ve üzeri hareket bulunan 300 kişinin akademisyen ve eşi olduğu belirtilirken, yine 5 bin hesap da yaklaşık 1,132 milyar TL’nin yine akademisyen ve eşlerine ait olduğu kaydedildi. Raporda, “Bu da FETÖ’nün akademik yapılanmasının üzerinde ne kadar ciddiyetle durulması gerektiğini ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.